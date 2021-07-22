國內某外商銀行林姓副總裁，去年遭妻發現電腦有與10名女子激戰的影片，還疑似有人遭性侵，因而控告林男通姦、妨害祕密、乘機性交等罪，媒體當時稱他行徑猶如「銀行界李宗瑞」，林男則反告妻子詐欺、妨害電腦使用、妨害名譽、侵占等罪。台北地檢署22日偵結，全部依罪嫌不足處分不起訴。

林妻去年向媒體爆料，稱前年7月發現丈夫有旅館牙刷等備品，當時就懷疑丈夫出軌，後來發現林男的電腦存有15.8G性愛影片，至少10名女子被拍，自己也是女主角之一，這才確定林男偷吃。性愛片中疑也有女子被偷拍，其中1人甚至神智不清，林妻因此決定大義滅親。

不過，因大法官已宣告通姦罪違憲，此部分已無刑責；另外，林男拍攝妻子的性愛影片，距離很近，且過程中妻子也嬌喊「不要拍啦」，檢察官認為妻子應該知情，林男並非偷拍。

檢察官並找到疑似被偷拍的其他女子，其中1人提告，但後來與林男和解撤告；至於疑似意識不清的女子，則稱當時與林男在交往，兩人是合意性交，不記得有被迷姦，沒有要提告。檢察官認為林男被指控的罪名均嫌疑不足，全部處分不起訴。

林男與妻子鬧翻後，也反控妻子詐騙他240萬元投資款，侵入他的電腦取得性愛影片，並向媒體不實爆料，還不讓他進家門拿私人物品，涉嫌詐欺、妨害電腦使用、妨害名譽及侵占。

妻子解釋，林男轉錢給她是為「偷吃」的事情贖罪，且是「偶然」在林男電腦中發現性愛影片，並未用不當方法取得，至於被控侵占部分，是在事情曝光後，林男常對她惡言相向，還曾當著她的面摔東西，她不想再與林男接觸，才不讓林男回家。

檢察官調查發現，林男曾與妻子簽下切結書，對於自己「預謀偷吃」一事請求妻子寬恕，且妻子收到錢時曾傳訊「謝謝老公打賞」，林男也回覆愛心貼圖，2人從未提到投資事情；而林男電腦經過數位鑑識，並未發現被破解等被不當侵入的痕跡。

此外，妻子是根據性愛影片及親身經歷向媒體爆料，並非憑空杜撰，應已盡查證義務，且妻子後來不堪其擾，也向法院聲請保護令獲准，檢察官遂採信妻子的解釋，也都處分不起訴。