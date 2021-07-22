王上菲（右）劇中把自己當成禮物送男友勵政達。（TVBS提供）

鄭亞（左起）、王上菲、林柏妤劇中演閨蜜。（TVBS提供）

王上菲自《女兵日記》時期參演至《女力報到-男人止步》，因角色單純逗趣受觀眾喜愛，近日戲中男友勵政達從南部回來，兩人久別重逢，王上菲將自己精心打扮成「禮物」送上驚喜，卻換來男友勵政達狠心提分手，讓她崩潰爆哭淚流不止。

戲裡王上菲和勵政達再相聚，勵政達卻因爸爸中風重病得回南部專心照料，他心疼王上菲才剛為家裡還完債務，不忍後半輩子還得再因為他奔波吃苦，狠心以「受不了她孩子氣個性」提分手。

問起現實生活中，若是遇到戲中情況，不捨另一半一起吃苦會提分手嗎？王上菲表示會繼續這份感情，儘管遠距離仍願意彼此陪伴，也會找醫生幫忙另一半的家人，不會輕易斬斷或放棄。

王上菲透露，私下是不愛洩漏情緒的理智派，距離上一次如戲中爆哭難過是4 年前被劈腿，當時親眼看見前男友與另一個女生在一起，雖然先選擇相信原諒，他卻仍再犯。

王上菲說：「當時受傷很深，覺得不公平，明明很愛對方，但他卻沒有感受到我的付出，甚至去愛別人還覺得理所當然，陷入低潮好幾個月才有點平復。」

平時若傷心難過，她會將自己關在健身房跳有氧舞蹈，讓身體極累後回家直接睡覺，或是透過找爸媽聊天開導，忘記不開心的事。 《女力報到-男人止步》每週一至週五晚間8點在TVBS 42、MOD TVBS精彩台播出，YouTube也預計連播2個月。