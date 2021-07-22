韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）自2010年播出至今，紅遍全球，節目中有趣的遊戲環節及主持群之間的互動讓觀眾們看得欲罷不能，如今節目已播出長達11年，依舊吸引海內外觀眾準時收看，日前更打敗《無限挑戰》，成為韓國史上最長壽的綜藝節目。2013年起，成員更經常親赴海外與粉絲見面，場場秒殺，今年受到新冠肺炎疫情影響，也改為線上舉行，將於9月5日和全球粉絲開心直播。

此次「Running Man 2021 線上粉絲見面會」將在NP XR STAGE舉辦，除了上月退出節目的李光洙不會出席外，劉在錫也缺席此次活動，將由池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝、全昭旻 、梁世燦6人帶來精彩的演出，門票目前在Interpark熱賣中，也將在9月5日晚間6點，透過短影音行動平台TikTok，以韓、英、中、泰、越南與印尼文等6種語言全球直播。