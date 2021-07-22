國民黨主席選舉受疫情影響而延期，針對任期問題，考紀會認為黨主席可延任至全代會前，不過中常委沈智慧今天開砲說，江啟臣的任期將於8月20日屆滿，不應延任，下周中常會應訂定代理黨主席的選舉辦法，由中常會互推中常委一人為代理黨主席，主持黨主席改選相關事宜。

沈智慧說，現階段國民黨應該要避免爭議，力求黨內公正公平，未來才可以凝聚黨內共識，獲得黨內同志支持與認同。江啟臣要參選連任，依法行政非常重要，千萬不要找似是而非的理由，讓任期正當性成為被攻擊與模糊焦點的理由。

國民黨主席選舉原訂7月24日投票，因疫情影響而延期，連帶牽涉到任期問題，考紀會認定，因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前主席任期可自動延長，組發會則主張，黨章明定新任主席於全代會召開日就職，因此任期的起迄日是以全代會召開為標準，沒有延任的問題。

不過，中常委沈智慧對此頗不認同，曾兩度中常會上表示不同意見，今天她發布新聞稿開砲，指過去主席延任的案例，一次是因為颱風因素，另一次因為勞工團體的抗爭因素等，黨主席的就職日延後至全代會召開的時間，這兩次的延期都是經過黨主席當選人同意延期，所以歷屆主席都在任期內完成新任主席選舉。

沈智慧認為，目前國民黨需要大力改革，期待接下來的國民黨主席是一個沒有爭議的黨主席。而此次的選舉不能有程序不正義而能被有心人攻擊。所以她主張，這次黨主席在8月20日到期，主席的任期不可以因疫情自動延任。

沈智慧建議，應由中常會在下周訂出代理黨主席的選舉辦法，代理黨主席可以是互推或者由中常委選舉產生，並由代理黨主席繼續推動黨主席的選務工作以及召開全代會，完成新任主席宣示就職。

沈智慧強調，江啟臣任期合法性的模糊，只會造成黨內不同的看法，光明正大的贏一場，乾淨的選舉是國民黨主席選舉必備的基本條件。在各界眾目睽睽下，國民黨主席的選舉是被關注的，如果主席因疫情自動延任，而影響了下一任黨主席選舉。相信外界會有不同的解讀，對於目前正要努力改造的國民黨形象有損。