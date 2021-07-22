針對衛福部長陳時中在防疫的表現，國民黨立委賴士葆直言，外界不滿陳時中的負面評價有目共睹，要陳下台聲音不絕於耳，為何民進黨還是要力挺到底，那是因為陳時中是民進黨內最能貫徹新威權制度的不二人選。

賴士葆今（22日）在臉書發文表示，陳時中的濫權、攬權、擴權，大家有目共睹，要陳下台的聲音不絕於耳，這麼多的負面評價，為什麼民進黨力挺陳時中到底，賴直言，因為蔡政府利用防疫將民主倒退回去當年戒嚴的做法，很難想像民眾轉貼疫情新聞會被移送法辦，一年多擔任指揮官的表現，陳時中是最能貫徹新威權制度的不二人選，所有呼籲陳下台的人都是狗吠火車，陳時中一定會做到好做到滿。

當打假信息成為蔡政府各部會的施政重點，隨時監看蒐集網路社群的貼文、傳寄、分享內容，動輒依社維法移送法辦，賴士葆稱，就是要塑造寧可錯殺一百的寒蟬效應，讓人民心生恐懼，不敢隨意地張貼或傳播訊息，這樣就達到箝制言論自由的目的，社維法變成蔡政府官員手中對付百姓的緊箍咒。

賴士葆感嘆，在野的時候民進黨傾全力爭取言論自由，立法要黨政軍退出媒體；執政之後黨政軍全然掌控媒體和社群網路，甚至各部會都豢養網軍、側翼、網紅、政治評論者作為政府的禁衞軍，有系統的進行扭曲的認知作戰。

看到國家資源被濫用及誤用，賴士葆痛心疾首，認為民進黨利用防疫讓行政權獨大臻於獨裁專制，沒收在野黨監督制衡的權力，讓台灣淪為空有民主自由之名，卻倒退回到綠色恐怖的氛圍，但見採購疫苗價格和過程是機密，緊急授權會議是機密，不少違反利益衝突原則的審查委員名單也是機密，一切都是機密，只能在黑箱作業中進行，不能見諸陽光，還要硬拗台灣是民主自由就是肖話。