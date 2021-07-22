美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，阿富汗目前約有半數的區域中心落入叛亂分子塔利班（Taliban）手中，表示阿富汗國內安全局勢正在急劇惡化。

路透社報導，阿富汗近幾週來不安全的情勢日益加劇，主要是受到境內各省戰事四起所致；美國為首的外國部隊正全面撤離阿富汗，塔利班伺機發動大規模攻勢，陸續拿下各區和邊界過境點。

陸軍上將密利向媒體表示：「戰略勢頭似乎算是在塔利班那一方。」

密利上個月曾表示塔利班拿下阿富汗境內81個區域中心，如今他指出，阿富汗419個區域中心裡，目前有超過200個都在塔利班掌控下。

密利指出，雖然塔利班目前尚未拿下任何省會，但正步步逼近半數省會的邊郊，不過他也表示，要說塔利班取得勝利，還言之過早。

他表示，阿富汗部隊「正在鞏固兵力」以保護大型城市中心：「他們正在採取一種方法來保護人民，且多數人口都住在省會和首都喀布爾（Kabul）。塔利班自動軍事接管並非已成定局。」

塔利班的成功考驗著阿富汗軍隊的士氣。阿富汗軍隊多年來死傷人數高得嚇人．最近國際部隊決定撤出阿富汗，更讓政府軍士氣大受打擊。

雖然阿富汗軍隊接受國際部隊的訓練和裝備，且人數估計大大超越塔利班，密利仍表示，要打贏勝仗並非單靠以眾擊寡就能做到。

他說：「最重要的2個戰鬥乘數其實是意志和領導能力。如今這會是對阿富汗人民、阿富汗維安部隊和阿富汗政府的一場意志與領導能力的考驗。」