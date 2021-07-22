台中男子游泳200公尺混合及400公尺混合式好手王星皓。（台中市政府提供）

台中男子田徑400公尺跨欄好手陳傑。（台中市政府提供）

東京奧運將於23日開幕，台中市有10位優秀運動員一同前往東京參加奧運和帕運，市府運動局長李昱叡說，這次奧運代表團中包含陳傑、馮俊凱、王星皓、張筑涵、謝昀庭、楊勇緯、林真豪及帕運選手林姿妤、李凱琳、林亞璇等優秀運動員，期許台中好手在東奧再創佳績，運動局也首度於官網增設「東京奧運台中選手加油專區」，歡迎市民一起為台中之光集氣加油。

李昱叡說，奧運四年舉辦1次，是全球最大的綜合性運動賽會，也是運動員最高的競技運動殿堂，市長盧秀燕自上任以來持續支持選手培訓發展多項運動，這次代表台灣出征東京的選手中有眾多台中子弟兵。

盧秀燕於市政會議上，代表市民為台中運動健兒加油打氣，也為選手錄製加油影片；運動局官網則輪播選手精彩新聞與照片集錦，並增設加油專區，匯集每位台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，邀請市民一起關注運動員出賽，為台中選手加油打氣。

運動局指出，這次代表我國前進東奧的台中選手包括三度叩關奧運的陳傑，出賽田徑男子400公尺跨欄；自由車一哥馮俊凱出賽自由車男子公路賽；超越奧運A標的王星皓，出賽游泳200公尺及400公尺混合式。

台灣史上首次進軍奧運輕艇的張筑涵，出賽輕艇激流女子K艇；首度進軍奧運的謝昀庭出賽舉重男子109公斤以上級；柔道男神楊勇緯、女將林真豪，分別出賽柔道男子60公斤與女子48公斤級。

運動局強調，代表台灣出征身障者運動最高殿堂，帕拉林匹克運動會的有10位選手，其中3位是台中在地子弟兵，包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，目前正積極備戰，為國爭光。