台中市啟動「疫苗快打站」計畫，協助施打疫苗，由於施打人數踴躍，許多快打站醫護及工作人員常忙到忘了喝水及用餐。民進黨市議員邱素貞與國光里長陳雅惠，22日特別準備180份綠豆湯與當季新鮮水果，分送到東、南區快打站，為醫護工作人員加油打氣，感謝他們的辛勞。

民進黨市議員邱素貞表示，台中市成立疫苗快打站，「打氣」頗旺，讓醫護工作人員忙到不可開交，尤其天氣炎熱，穿戴全套防護裝備，相當辛勞。

由於疫情3級警戒延長到7月26日，許多行業生意受影響，邱素貞與里長陳雅惠，22日特別選擇在地店家的綠豆湯、當季新鮮水果蘋果、鳳梨、火龍果、芭樂，以及數十箱罐裝水等，分送給東、南區各快打站，向醫護工作人員致敬，希望拋磚引玉，並協助受疫情影響的在地店家促銷美食。

首站到達設在南區國光國小國光堂快打站，由南區區長陳佩玉代表接受。陳佩玉特別致贈感謝狀，感謝邱素貞與里長的支持與鼓勵，提振醫護工作人員士氣。

南區長陳佩玉指出，南區至7月21日止，已服務1萬5000人次。根據預約名冊接連兩日到打率均達95％以上，動線順暢、秩序良好，民眾施打意願踴躍。

國光里長陳雅惠說，國光里65歲長者共有61人，她親自挨家挨戶遞送疫苗快打站通知單，提醒上午9點至10點，攜帶通知單、健保卡、身分證以及COVID-19疫苗接種評估及意願書到國光國小快打站報到。

邱素貞、陳雅惠除關心現場民眾施打情形，提醒多喝溫開水外，並以實際行動為醫護工作人員加油打氣，感謝他們的辛勞及無私付出，多名醫護人員笑開懷，直呼好吃，透心涼。

台中市東、南區共設置5處快打站，分別為，東區：台中國小、進德國小；南區：崇倫國中、國光國小、樹義國小。22日為65歲（45年次）長者接種AZ疫苗，也包括台中市的國小老師與第2波學前兒童教育工作者。