新光三越鼓勵打疫苗 為2萬員工保疫苗險 13:182021/07/22 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新光三越。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為響應政府施打疫苗政策，鼓勵同仁施打疫苗，新光三越集團宣布旗下百貨全台15家分店及子公司（新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、[i]Store、草衙道），在百貨場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過2萬2000名員工投保疫苗險。 新光三越表示，5月中疫情爆發以來，百貨業績僅剩3至4成，各個品牌夥伴、專櫃同仁都承受著前所未有的業績壓力，而每位同仁的背後，也代表著2萬多個家庭的生計重擔，新光三越率先投保疫苗險，藉此鼓勵大家踴躍施打疫苗。 旺旺友聯疫苗險 每日只要銅板價 彰化連5天嘉玲 首創疫苗接種查詢 #新光三越 #2萬 #疫苗險 #施打疫苗 #同仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大牙打AZ疫苗12小時後出現副作用 全身痠痛像被拿球棒K 15:012021/07/22 娛樂 呂秀蓮籲民進黨公職 獻手臂表效忠 04:102021/07/22 焦點要聞 36歲男打莫德納疫苗 13天後自家身亡！最年輕個案 15:252021/07/22 生活 疫苗沒那麼快進來 柯文哲：民進黨面子掛不住 12:472021/07/22 政治 疫苗配發率低於全國平均 宜蘭縣向中央喊話 13:202021/07/22 生活 泰國首例 女老師混打疫苗後死亡 14:172021/07/22 國際 慈濟500萬劑BNT簽約 9月底到貨 04:102021/07/22 財經要聞 被基層醫師罵賴帳 陳時中加碼診所打疫苗獎金 14:522021/07/22 生活 綠官員跑去打進口疫苗 藍委傻眼：自己都不打高端誰要打？ 15:042021/07/22 政治 獲配疫苗最少 楊文科批涵蓋率不公 04:102021/07/22 地方新聞 基層醫師戰陳時中！打疫苗堅收掛號費 網友狂刷五星好評 10:542021/07/22 生活 生活熱門新聞 烟花颱風為何原地打轉？加速關鍵在它 暴風圈恐從這裡觸陸 - 生活 颱風假仍有希望？烟花海警最新動向 全台風雨時程曝 - 生活 烟花來襲！雨區擴大 台中以北列豪大雨警戒 - 生活 新竹市22日新增1例確診個案 與桃園2確診個案有接觸史 - 生活 7／26降級生變？今新增30例 陳時中回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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