為響應政府施打疫苗政策，鼓勵同仁施打疫苗，新光三越集團宣布旗下百貨全台15家分店及子公司（新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、[i]Store、草衙道），在百貨場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過2萬2000名員工投保疫苗險。

新光三越表示，5月中疫情爆發以來，百貨業績僅剩3至4成，各個品牌夥伴、專櫃同仁都承受著前所未有的業績壓力，而每位同仁的背後，也代表著2萬多個家庭的生計重擔，新光三越率先投保疫苗險，藉此鼓勵大家踴躍施打疫苗。