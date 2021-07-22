明基材(8215)近期股價表現強勁，今天0.7元現金股息除息，開盤瞬間填息，盤中進一步攻上漲停34.7元的漲停價位，若還原息值，今天已經突破今年35.1元的波段新高。

今年第2季面板持續暢旺，偏光板需求依舊吃緊，明基材第2季營收為42.83億元、季增5.07％、年增15.12％，是自2013年第4季以來最佳表現，累計上半年營收為83.59億元、年增16.68％。

偏光板需求度佳，到第3季需求無虞，透過去瓶頸及優化製程，仍可每年增加5～10％產能。除了偏光板外，醫療、車用電池材料事業持續成長，今年醫療事業可望維持20％以上成長力道，車用電池材料(電池隔離膜)基期低表現可期。

明基材鋰電池隔離膜技術瓶頸已經突破，今年下半年成長力道強，接單能見度到明年第1季，主要第二個客戶將在明年量產。目前偏光板營收占比仍達8成，希望非偏光板業務在2023年能提升到40％。