台塑化(6505)今日股東會登場，董事長陳寶郎對於下半年全球石化景氣也提出預估看法，他認為，下半年正常來說，在疫苗覆蓋率成長下，將帶動全球市場各項石化產品及油品需求，現在已經看到歐洲有明顯回溫，但變種病毒是否會有回馬槍，將成為潛在變數，另外，台塑化在美國路易斯安那州的投資案目前還在審查中，預計於今年年底前完成。

對於下半年石化景氣，陳寶郎表示，在疫苗施打下，各國疫情舒緩將有助於經濟活動恢復，加上各國央行維持貨幣寬鬆政策，可望持續帶動各項石化產品及油品需求，以歐洲市場來說，油品市場就明顯回溫，下半年歐美油品需求達4625萬桶/日，較上半年高317萬桶/日，還有跨國旅遊逐步解禁，預期可望延續至年底的歐美聖誕佳節，有助於汽 油與航空燃油需求回升，此外，新興國家第四季疫情趨緩後，油品需求也將接棒復甦，預期需求復甦將主要集中在亞洲與非洲。

儘管石化業需求下半年在疫情緩和下將恢復，但陳寶郎也點出，需關注大陸下半年新增產能，包括古雷石化、魯清石化、中石油、長慶油田等、總計約295萬噸的開車情況，另外，美國乙烯恢復出口，是否使乙丙烯市場轉為供給寬鬆等，也是需關注；最重要的是，疫情的發展，假設若未來歐美重症率趨勢再度升溫、新興國家疫苗覆蓋率若不及疫情擴散速度，則都會為石化產業的回溫帶來變數。

台塑化美國路易斯安那州的投資案進度因疫情關係延宕，陳寶郎表示，因為總統拜登對用水、基礎建設會有新的標準，加上全球疫情影響程度超過預期，目前美國路易斯安那州的投資正在審查中，預計該許可將於今年第三季恢復效力，台塑化也會視疫情改善情況及經濟環境重新評估路州案投資效益，預計於今年年底前完成。