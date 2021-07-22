原本預定本月就要完工驗收，但包商趕不出來要求延長200天，但補助款年前就須繳回，不得不另起爐灶，先中止合約再找新包商。(吳建輝攝)

彰化縣田尾鄉田尾公路花園，去年獲內政部「城鎮之心工程計畫」斥資億元打掉重練，串聯公路花園12公頃的旅專區，將田尾打造成一個大公園，但承包商一拖再拖竣工日期遙遙無期，縣府目前與承包商終止合約，已著手將未完工部分重新設計，預計８月招標重新動工，希望能趕在今年補助款逾期前完工。

縣府城觀處長田飛鵬表示，田尾城鎮之心除保留現有樹木，四面佛、遊客中心及納骨塔，其他人工建築像怡心園牌樓，周圍造景、公仔等都將拆除，改造成觀光遊憩與在地民眾休閒兼具的開放空間，原本預定本月就要完工驗收，但包商趕不出來要求延長200天，但補助款年前就須繳回，不得不另起爐灶，先中止合約再找新包商。

田飛鵬說，營建署補助85％，縣府配合15％，原定工期330天今年2月就能完工，但去年因公所建議配合清明節怡心園停車場人潮，及加大排水口徑等原因，讓包商延到去年五月才開工，但直到今年3月包商停擺還要求延長工期，縣府核實同意延期96天但包商做不到，才會提出終止合約。

田飛鵬也說，縣府還收到包商送來的存證信函要求終止合約，但翻遍法令根本沒有包商主動解約的條款，後續還剩餘4000多萬的工程未做，後續將按照政府採購法行事，結算給付尚未支付的工程款，並向包商求償公共工程延宕的損失。

田飛鵬強調，目前已經請專家接手後續工程，預定8月重新上網招標，希望能在2個月內完工，11月驗收，要趕在年底前提交報告給中央，在補助款收回前完成。