根據美國分析並提供體育數據的專業公司《Gracenote》評估本屆東京奧運獎牌榜，美國依舊是世界體壇霸主，40金、96面獎牌遙遙領先群雄，俄羅斯21金、68面獎牌緊追在後，大陸隊33金、66面獎牌位居第三，國人關心的中華隊2金、11面獎牌名列第28。

《Gracenote》表示，由於新冠肺炎疫情導致東京奧運各國獎牌預測難度非常高，加上考慮到 2016年里約奧運各國奪牌數據，因此做出本屆東奧參賽國家和運動員的獎牌名次。

預計美國在東京奧運40金、27銀、29銅，總獎牌數96，連續7屆奧運高居獎牌榜第一，不過美國隊這次東奧獎牌數比起2016年里約奧運少了25面，其中光是「飛魚」菲爾普斯就少了5金3銀2銅共10面獎牌，預計美國隊的獎牌應該來自27 個不同項目。

俄羅斯雖然陷入禁藥醜聞，但運動員的實力有目共睹，里約奧運拿下56面獎牌，本屆東奧可望摘下21金、26銀、21銅，共計68面獎牌，如果表現不佳的話有可能被大陸與日本超越。

大陸隊在里約奧運拿下70面獎牌，創下自2004雅典之後最低紀錄，本屆東奧有可能持續探底，不過33金緊追在美國之後，外加11銀、22銅，66面獎牌位居獎牌榜第三。

身為東道主日本，里約奧運奪得41面獎牌，本屆挾著主辦優勢，預計能摘下26金、20銀、14銅，60面獎牌名列第四，金牌數僅次於美國和大陸。

獎牌榜5-10的國家分別是英國(14金、52面獎牌)、荷蘭(16金、48面獎牌)、法國(7金、42面獎牌)、義大利(8金、41面獎牌)、澳洲(16金、40面獎牌)與德國(13金、35面獎牌)。

位居第二集團(11-20)的國家有匈牙利、巴西、西班牙、烏克蘭、加拿大、韓國、土耳其、印度、波蘭以及紐西蘭。

《Gracenote》評估中華隊有機會奪得2金、4銀、5銅，11面獎牌名列獎牌榜28。有機會爭金奪銀搶銅的項目有舉重郭婞淳、體操李智凱、羽球戴資穎、拳擊林郁婷、黃筱雯、射箭、射擊、跆拳道、田徑以及空手道。里約奧運中華隊1金2銅，本屆東奧可望大突破，超越以往寫下新史頁。