知名美式賣場好市多（Costco）因為商品種類多樣，加上價格實惠，且不定時推出限量商品，是許多民眾的購物首選。不過日前卻有民眾發現一款堅果包裝被貼了詭異的黑色貼紙，不禁好奇背後原因，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《COSTCO好市多商品消費心得分享區》PO文透露，在賣場內發現一款堅果包裝全被貼上了黑色貼紙，讓他不禁好奇問道「這款不知道為什麼，貼了很多黑貼紙遮蓋，有人知道原因嗎？」

知情網友指出，在國外可以賣的商品進到台灣以後，礙於法令或者是有機商品認證的關係無法販售，因此只能全面蓋掉，才能順利上市。（圖／翻攝自《COSTCO好市多商品消費心得分享區》臉書社團）

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有內行人解釋「簡單來說，台灣的有機要0殘留，國外的有容許值」、「包裝上標榜有機的食品在進口時被擋，只能全面蓋掉，才能順利上市」、「因為台灣的有機跟國外的有機標準不一樣，台灣的有機標準是世界宇宙極高標準」、「基本上台灣沒有承認人家的有機標章，台灣的有機規範真的高得嚇人」。

事實上，好市多商品標價也大有玄機，以美國好市多來說，通常商品價格的尾數是「9」；當商品價格的尾數出現「7」、「0」的時候，往往代表這項商品有降價，台灣的好市多也有類似的規則。

另外，當價格標籤上出現「*」字的星號，表示這項商品售完即無庫存，「＋」則代表這項商品賣得好，還會追加，至於「＃」、「^」則是買氣還需觀察。