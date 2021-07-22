行政院昨公布與慈濟基金會完成簽署德國BNT疫苗的捐贈契約，並透露今年第四季，和明、後年將增購莫德納疫苗3000萬劑。行政院發言人羅秉成今進一步表示，行政院已在昨日完成簽約，將購入3600萬劑莫德納疫苗，但疫苗採購價格及到貨時間，署於契約保密項目，不便透露。

羅秉成今於行政院會後記者會表示，昨日除慈濟基金會採購德國BNT疫苗捐贈案完成簽約，政府也積極進行疫苗採購規畫，其中，昨天已完成3600萬劑莫德納疫苗簽約手續，當中希望包含莫德納次世代疫苗，數量比原本規畫3000萬劑多出600萬劑。

對於政府昨簽約的莫德納疫苗何時能到貨，羅秉成說，到貨時程，乃至於價格，因有簽訂保密協定，暫時不予說明，但政府會爭取按照預先排定的時間來供貨。

羅秉成強調，目前國際疫苗短缺，各國都在爭取，疫苗是賣方市場，賣方為確保自己履約不會受到相當履約風險的咎責，多半採取預排到貨時間，但不保證可以如期交貨，這是國際慣例，但政府會積極爭取能如期交貨。