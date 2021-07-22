苗栗縣刑大日前圍捕苗栗一名鄭姓毒品通緝犯，雙方開車追逐後，鄭嫌棄車逃逸，但高壯的鄭嫌卻化身跑酷高手及蜘蛛人，先爬上當地土地公廟屋頂，又跳往附近民宅躲藏，名名員警立刻進行圍捕，但鄭嫌卻極力反抗，員警利用辣椒水猛噴後，才順利壓制，當場在他身上起出毒品，偵訊後移送地檢署偵辦。

苗栗一名毒蟲遭圍捕，在土地公廟屋頂跑酷後躲民宅，如潑猴難抓警辣椒水制伏。(戴志揚翻攝)

據了解，苗栗縣刑事警察大隊偵三隊隊長徐李清率6員及大山所所長蔡明彬等2員，於110年7月20日14時前往苗栗縣後龍鎮、竹南地區執行圍捕涉嫌頭份竹南多起竊盜案之毒品通緝要犯鄭姓男子。

苗栗一名毒蟲遭圍捕，在土地公廟屋頂跑酷後躲民宅，如潑猴難抓警辣椒水制伏。(戴志揚翻攝)

鄭嫌逃逸過程替換多輛交通工具企圖規避警方查緝，並於 15時許在後龍鎮自強街發現渠駕駛 懸掛變造車牌之失竊白色三陽喜美自小客車，鄭嫌見巷弄遭警車堵住出入隨即棄車逃跑，並沿周遭圍牆、鐵窗攀上當地土地公廟屋瓦躲藏。

支援員警到場後封鎖四處巷弄及頂樓制高點並告知附近民眾緊閉門窗避免遭闖入， 鄭嫌隨即破窗跳入廟旁住家，警方經屋主同意進入屋內搜捕，終於在16時發現鄭嫌躲藏於2樓樓梯口房間內上置物櫃內，除了當場逮捕鄭嫌外，也查扣毒品安非他命一包（0.93公克）及手機一支，經偵訊後移送檢署偵辦。