香港01報導，香港元朗西鐵站前年7.21發生白衣人為制止「反送中」群眾，無差別襲擊事件，其中7名男子被裁定暴動及有意圖而傷人等罪成，22日在區域法院宣判，承審法官宣判時，直斥部分被告行為喪失理智，屬無差別襲擊，分別判處被告3年半至7年不等有期徒刑，有旁聽人不滿，離庭時破口大罵「狗法官」。

承審法官葉佐文早前在庭審聽取被告求情程序時，指當晚事件中，有人向地鐵月台及車廂內的乘客無差別施襲，即使有被告聲稱要保衛家園，但有些（受害）人已準備離開，惟一眾白衣人仍未停手繼續打，重申案情嚴重。法官明言，部分參與程度較高的被告判處較高刑期。

全案8名被告，只有王志榮（55歲）裁定罪名不成立，其他7人，包括開審前已認暴動罪的林觀良（48歲）和林啟明（43歲）各獲刑4年8月。另5人黃英傑（48歲)3年6月、鄧懷琛（60歲）7年、吳偉南（57歲）4年、鄧英斌（61歲）3年9月和蔡立基（40歲）6年，成立暴動及傷人等罪，宣判後有旁聽人士不滿，離庭時不住破口大罵，環境一度混亂，警員也在法院外拉起橙帶警告制止。

報導稱，有旁聽人士聆判步出法庭後大罵「連狗都不如」、「我出去打佢」，也有人手持大陸國旗的旁聽人士情緒激動，破口大罵，險些在庭內絆倒，還有人大罵「狗法官」、「遲早有報應」。

宣判前後，數十個穿白衣人士在區域法院外，舉起寫有「沉冤待雪」布條，又高呼「元朗冤案」，有人穿印有白底紅字「香江清，中國心」字眼T恤，更有人胸前繡有大陸國徽。現場有十數名員警駐守，曾一度警告白衣人士涉違限聚令，散開後未有發出罰單。

報導稱，本案案發前5天，即2019年7月16日，有反修例示威者在元朗舉行放映會，當晚不同政見人士發生衝突，之後便有人在網上號召周日晚在元朗聚集，以保衛元朗家園。

同月21日晚，元朗區有穿白衣男子聚集，他們曾在區內打人。晚上10時過後，一眾白衣人到元朗西鐵站，不少人並手持木棍及籐條，他們曾進入收費區，一名女子受襲至頭部流血。

時任立法會議員林卓廷接報到場，並直播情況，林向在場人士稱已報警，但收費區外的白衣男子未有離開，並與收費區內的人士對罵。後來白衣男子進入收費區，並襲擊月台及車廂內的乘客，有人被打至頭破血流及倒在地上。期間未有員警到場。

此外，在西鐵站不遠的英龍圍也有白衣人聚集，攻擊他人，之後還有白衣人返回西鐵站。事件擾攘至近零時，警方派員到場了解才平息。

報導稱，全案開審前，已認罪的被告林觀良求情時稱，他已洗心革面，並向事主道歉；同樣認罪的被告林啟明則指，他已知錯及有悔意，承認當日行為無法解釋，希望盡快改過自身。

5名經審訊被定罪的被告，被告黃英傑求情時堅稱當時沒有使用暴力；當日在現場暈倒的被告吳偉南稱當日昏倒前遭「東西」擊中，險些斃命；被拍到在月台上施襲的被告蔡立基，則指他案發時與平時表現不同；元朗河瀝背村任村長鄧英斌，求情時解釋當日聽到街坊指有人入元朗搞事，擔心有村民牽涉其中，才隻身到元朗西鐵站了解，並執了棍自保。至於被裁定在元朗站及英龍圍均有參與暴動的被告鄧懷琛，則稱曾為趕退施襲者才在地上拾起棍入元朗站。

法官葉佐聽取求情時曾提出質疑，如他稱影片中看不到吳偉南昏倒前受到攻擊，又指被告蔡立基等人當日在站內無差別攻擊，在樓梯上更是幾個人打一個人，形容是好差勁。此外，法官也質疑任村長的鄧英斌聽到有人入元朗搞事沒有報警，反問鄧是否對警方沒信心，他更形容鄧當晚表現「都幾勇武」。對於鄧及蔡均稱當日在地上拾獲木棍，法官也不禁起疑問：「點解當晚咁多棍執？」（當晚哪來那麼多棍棒）