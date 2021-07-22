提早4天！葉瑋庭今剖腹喜迎混血藍眼女娃 洋尪全程陪產 13:052021/07/22 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 葉瑋庭今順利產下首胎。（沐比攝影提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 葉瑋庭首胎預產期在7月26日，由於混血兒體型重量都超過一般女娃，她今在洋老公陪伴下，提前於國泰醫院剖腹誕下健康女寶寶，她的經紀人牟鐘恩今午表示葉瑋庭剛生產完，目前還在恢復室中，只知道新生兒是藍眼睛、白皮膚，進一步消息待稍晚再與大家分享。 彰化7384教師 縣府拚4天接種 獨／葉瑋庭臨盆前接獲好消息 外籍老公放下心頭大石 #葉瑋庭 #首胎 #寶寶 #剖腹 #老公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙喜臨門 大熊貓珍珍和蘇珊齊生雙胞胎 12:472021/07/20 兩岸 天生就有少奶奶命 3星座女最會挑老公 17:252021/07/16 運勢 Uber 北北基桃職業駕駛疫苗接種達9成 推10趟85折乘車優惠 12:032021/07/13 生活 彰化19日國中小教師疫苗開打 7384人拚4天打完 16:302021/07/18 生活 王思佳懷胎8月曬寫真照 纖細四肢S曲線超驚人 17:222021/07/17 娛樂 台灣形象展首發越南展今登場 估創3000萬美元商機 18:222021/07/21 財經 她嫁百億豪門男星2年被酸爆 當年沒辦婚禮原因曝光 18:022021/07/15 娛樂 日女壘王牌出手 東奧首勝到手 04:102021/07/22 運動天地 才爆肚凸懷2胎 野生高圓圓無P圖曝真實身材網看傻 15:152021/07/18 娛樂 全台解封首例！北巿保安宮今開放入內參拜 11:382021/07/13 生活 女員工泣訴遭老闆性侵 聽闆娘嗆「你勾引我老公」直奔公園輕生 16:482021/07/12 社會 娛樂熱門新聞 陽帆21歲正妹女兒超辣 圍巾當上衣穿中空挺圓弧上圍 - 娛樂 《賭聖》狂打周星馳的老太太竟大有來頭 第一代電影女俠是巨星的奶奶 - 娛樂 41歲廣末涼子解放火辣身材脫了 甩清純形象2大原因曝光 - 娛樂 洪金寶一生只認2人強過自己 這前輩比李小龍早一步打贏他 - 娛樂 正妹實況主「視訊鏡頭被駭」私密片外流 她崩潰喊告 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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