葉瑋庭首胎預產期在7月26日，由於混血兒體型重量都超過一般女娃，她今在洋老公陪伴下，提前於國泰醫院剖腹誕下健康女寶寶，她的經紀人牟鐘恩今午表示葉瑋庭剛生產完，目前還在恢復室中，只知道新生兒是藍眼睛、白皮膚，進一步消息待稍晚再與大家分享。

彰化7384教師 縣府拚4天接種
獨／葉瑋庭臨盆前接獲好消息 外籍老公放下心頭大石
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