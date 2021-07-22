葉瑋庭首胎預產期在7月26日，由於混血兒體型重量都超過一般女娃，她今在洋老公陪伴下，提前於國泰醫院剖腹誕下健康女寶寶，她的經紀人牟鐘恩今午表示葉瑋庭剛生產完，目前還在恢復室中，只知道新生兒是藍眼睛、白皮膚，進一步消息待稍晚再與大家分享。