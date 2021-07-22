醫院人員核對。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

民眾未來跨國境搭機，備妥PCR核酸檢測證明必為趨勢，童綜合醫院防疫與國際同步，與長榮航空公司合作AOKpass電子健康護照平台，只要往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線的民眾，都可使用此電子健康護照驗證，簡化民眾在機場各項防疫檢驗，以及減少不必要接觸。

童綜合醫院防疫與國際同步，民眾下載AOK pass APP後，只要在童綜合接受過PCR核酸檢測(3天內)，相關電子檢驗報告及QR code將儲存於民眾手機AOK pass APP內，旅客憑AOK pass至長榮櫃台報到，及抵達洛杉磯、舊金山兩地機場，兩地的邊防檢疫官也會再對AOK pass APP 所提供的QR code進行掃描驗證，即可迅速判讀醫療報告的真偽。

但目前配合台美兩地現行規定，民眾仍須攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。

童綜合表示，醫院一直秉持著以病人為中心、服務有需要的民眾為理念，在全球疫苗推廣並陸續普及化施打後，各國也將恢復昔日的跨國境往來，數位健康平台就是各國入境時最方便與快速的方式。

童醫院與全球趨勢並進，成為AOKpass電子健康護照平台的合作醫療體系；未來，也將因應航線擴增再進行服務，希望能零時差的讓民眾都能順利通行於各國之間。