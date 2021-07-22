「台灣清冠1號濃縮製劑」含有桑葉、紫蘇、甘草、防風、魚針草等中藥成分。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，衛福部豐原醫院定為台中區專責醫院之一。因確診者日益增多、隱形缺氧、猝死、重症死亡率升高，豐原醫院採用「台灣清冠1號濃縮製劑」，透過中西醫併治，發現可有效治療輕症、減少重症，且轉陰時間較未服用中藥的患者來得短。

豐原醫院中醫師鄭名惠表示，在專責病房的照護上，喘、胸悶，及胸痛是中重症患者常抱怨的症狀。朱姓41歲女性案例因發燒、乾咳、血氧低，診斷為新冠肺炎住進隔離病房，住院後第三天因胸部雙側X光浸潤發布病危通知，

朱姓案例於住院第6天會診中醫，在中藥介入整合治療3天後可由簡單式面罩降至鼻導管，血氧濃度由97％提高至100％，第4天不用氧氣設備血氧達97％並解除病危通知，兩週內CT值＞ 30，症狀緩解，解除隔離順利出院。

針對入住檢疫所的輕症患者，豐原醫院中醫團隊使用衛生福利部核准「台灣清冠1號濃縮製劑」，再根據疾病發展及患者體質做加減調整。常見的咽癢咳嗽、低燒，都可以於3天左右減緩，甚至消失。

鄭名惠說，有些患者見療效明顯，會主動要求繼續服用中藥，甚至解隔離後攜中藥回家調養，因為解隔離時可能CT值小於30，但PCR仍然陽性，繼續服用中藥調理多可在一周後轉為陰性。而部分患者因為擔心病情出現焦慮失眠，中醫也能協助改善，安撫病人。

豐原醫院中醫會診治療結果分析也發現，檢疫所同時間、同工作地點確診患者中，有服用中藥者，轉陰時間較短；平均確診第22天，有用中藥組「全部轉陰」，而沒用中藥組一半以上的患者只有CT值小於30，轉陰需更久時間。

豐原醫院中醫團隊指出，中西醫結合治療新冠肺炎可加快轉陰，縮短病毒存在時間。而住院需呼吸器氧氣治療總天數達10天以上的患者，縮短住院患者使用呼吸器的時間，平均4至6天後脫離呼吸器，減少朝重症發展機率。