新北市板橋區「張博揚小兒科診所」20日至23日休診。（葉書宏攝）

新北市板橋區「張博揚小兒科診所」20日至23日休診。（葉書宏攝）

新北市板橋區「張博揚小兒科診所」21日在臉書中發文抨擊，CDC指揮官陳時中打算賴帳，他所提的40億是原本1針100的預算，「我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」診所外則貼出公告，停課的日子老闆娘已崩潰，20至22日決定停業4天，將於（24日）恢復看診。

醫師在臉書中秀出合約書說，其實就是每年的公費流感疫苗合約書修改一下，每年的流感疫苗就是這樣子收費，1針補助100元，然後各院所收取掛號費用。疾管署、衛生局、衛生所哪一個不是這樣子想的呢？畢竟診所開多久，公費流感疫苗合約就簽了多久。

醫師說，哪知台北市長柯文哲嘴賤說北市民免付掛號費，藍委跟進吵兩天，6月7日蔡英文總統及指揮中心就宣布全國免（不能收）掛號費。但是錢呢？疾管署從來沒有這種想法。

醫師說，打新冠肺炎疫苗的流程其實比一般疫苗來的複雜，成本也是高上一些。依照合約收取合理的掛號費用（與過往相同），成本較高就算了，但是，只因要與政治對手抗衡，卻被免費了！當初江子翠疫情爆發時，自己沒有一日休診，「但是我們的專業服務卻被當成請客的東西，沒有絲毫尊重，還要幫政府買單。」

記者今（22日）中午12時許前往該診所，但大門緊閉，門口張貼告示說，「炎炎夏日，停課的日子是如此難熬，你若是沒有崩潰，老闆娘已然崩潰，我們要休息個幾天，河蟹一下，以免國家幼苗一直被摧殘！」於20日至23日休診，24日才會恢復看診。

新北市衛生局回應，依中央疫情指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從21日起已暫停提供疫苗。