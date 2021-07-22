由於順利拿下美系客戶新機所有鏡頭，光學鏡頭廠—玉晶光(3406)目前產能滿載，下半年業績看好，玉晶光董事長陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好。

玉晶光今天舉行股東會，陳天慶及總經理郭英理會後接受記者採訪，近幾年玉晶光在研發、製造生產下足功夫，延攬頂尖人才強化研發團隊，提升光學設計及模具開發能力，並投資大量資金購買頂尖精密設備汰換舊設備，讓公司在產品研發及生產良率大幅提升，亦讓玉晶光在今年美系客戶新機認證順利，交出拿下所有鏡頭全壘打的佳績。

據了解，今年美系客戶新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，玉晶光首次拿下所有鏡頭，也讓公司在美系客戶新機上市前就享受到業績貢獻。

受惠於美系客戶新機拉貨啟動，玉晶光目前產能吃緊，郭英理表示，第3季及第4季是旺季，且訂單多了些，雖然今年比去年增加約12%到13%的產能，但因鏡頭P(片)數增加，吃掉不少產能，預估實際出貨產能僅增加約10%，目前廈門廠區4座廠產能都是滿的，產能上還是辛苦。

智慧型手機鏡頭升級腳步放緩，市場擔心將導致價格競爭加劇，對此，陳天慶表示，手機鏡頭不會一直追求畫素的增加，像某些手機廠商做到1億畫素意義不大，鏡頭片數增加如：7P、8P也不是在追求更高畫素，而是希望如：夜間拍攝等有更好的品質，事實上，各家手機廠每一代的鏡頭規格如：大光圈、自動變焦、遠距等要求持續在提升，無論是機械結構設計或是鏡頭溫飄控制等都在精益求精，工藝技術差很多，技術門檻還是很高。

去年中高階鏡頭佔玉晶光手機鏡頭比重約15%到22%，由於今年5P到7P中高階鏡頭及感測鏡頭訂單量增加不少，郭英理表示，公司目標期待今年高階6P到7P鏡頭佔比能達到35%到40%，不過還是要以客戶實際拉貨而定。

展望下半年，雖然IC仍有缺料狀況，且近日鄭州遭逢大水災，但客戶排程未變，缺料及水災對玉晶光出貨影響不大，陳天慶表示，下半年會比上半年好很多，努力讓全年業績比去年好。