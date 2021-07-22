英國威廉王子和妻子凱特愛子喬治小王子22日將過8歲生日，夫妻倆今天公布一張喬治的照片，照片背景隱約可見一輛Land Rover 車頭，原來是在向已故曾祖父菲立普親王致敬。

英國王位繼承人排名第3順位的喬治王子在照片中身穿藍橘色條紋POLO衫、藍色短褲，對著鏡頭燦笑。

路透社報導， 這張照片是由熱愛攝影的劍橋公爵夫人凱特（Kate）掌鏡，她常替3個孩子喬治王子（Prince George）、夏綠蒂公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）拍照，紀念他們生命中的重要時刻。

肯辛頓宮（Kensington Palace）指出，這張照片是本月稍早在英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk）拍攝。

菲立普親王（Prince Philip）今年4月辭世，當時距離他的100歲生日只差2個月；他生前特別愛好Land Rover，從40多年前就把自己的皇室認證（Royal Warrant，英國皇室頒授提供商品及服務的公司）給了Land Rover，在人生旅途的最後一程也由他親自參與設計的Land Rover旗下車款Defender載運。

英國「獨立報」（Independent）報導，過去12個月以來，喬治和手足及父母一直過著防疫封鎖的生活。

凱特今年1月曾向一群家長坦承這段期間3個孩子的頭髮一直由她親自操刀修剪。她笑說：「在這次封鎖期間，我成了一名美髮師，這令我的孩子們非常恐懼。」