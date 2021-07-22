桃園市大園區新街溪22日上午11點驚見1無手單腳浮屍向出海口飄去，經消防人員在出海口設置攔截點後已順利將遺體運回上岸移交警方，經調查，死者為52歲夏姓男子，確切落河原因仍待調查，死者哥哥則指出，2天前夏男還在住院。

消防局指出22日上午接獲報案新街溪1浮屍露著上半身飄向出海口，經到場處理已將遺體移交警方，警方調查，死者為52歲夏姓男子，全身裸體，四肢仍未僵硬，頭部有撞擊出血痕跡且血漬未乾，初判死亡時間不超過2天，據了解，遺體打撈時未見其他物品纏身。

據悉，警方透過雙手手腕以下以及單腳截肢且蓄有白鬍等特徵才認出是去年曾因毒品案被抓過的夏姓男子，且因夏男不便行走，估計夏男可能自中壢地區墜落新街溪後才飄至新街溪大園河段，至於落水原因、有無外力介入等因素，仍待警方調查釐清。

確認夏男身分後，警方聯絡死者哥哥到場協助筆錄，哥哥電話表示，2天前夏男還在中壢天晟醫院住院，對於夏男的死因，哥哥則表示毫無頭緒，關於遺體，警方表示，已移送中壢殯儀館，並指出，死者哥哥預計下午3點前往派出所進行筆錄，如家屬對夏男死因有疑，才會對遺體進行相驗。