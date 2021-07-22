「基層已經很辛苦，還要被懲罰？」中華民國基層醫療協會不滿，過去施打流感疫苗時，診所有醫療處置費100元、以及100~150的掛號費共200~250元的費用，現全力協助國家接種，結果不能收掛號費，只剩下100元醫療處置費，待遇比流感疫苗還差，今又發生診所片面被停止配發疫苗，更顯示合約內容完全是上屬對待下屬，只要「逆時鐘」就會被懲罰，基層醫療人員不滿，痛批衛福部長陳時中七月初已在追加預算提案中批示「遵照辦理」，最後一毛都沒增列，簡直藐視立院決議，呼籲儘速增列預算。

總統蔡英文希望在七月底前新冠疫苗覆蓋率達到25%的目標，基層診所醫師投入人力、物力協助接種。中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，過去接種流感疫苗開始就有醫療處置費用每針劑100元，用來買冰箱、不斷電系統、監測設備，以及接種後還要上傳民眾姓名、身分證字號、疫苗批號、第幾劑等，這些繁瑣的事情都要人力。另外還會收取100或150的掛號費用即行政費用，也就是打一劑流感疫苗，可收取200~250元的費用。

如今，接種新冠肺炎疫苗，「早上更早上班，晚上還要加班」，林應然表示，診所醫護人員都要全副武裝穿防護衣，有的診所還自己買1CC空針，就是不要浪費珍貴疫苗，結果國家卻強制診所不能收

掛號費」，簡直是自己要請客，卻叫基層醫療人員買單，跟搶劫一樣。

林應然表示，疫情期間，小兒科、耳鼻喉科已經是重災區，如今連掛號費都不能收取，很多人已經活不下去，過去打常規疫苗，收費已經很少，現在等於是變本加厲，比以前更差嗎。

林應然表示，今年六月陸續向立法院、衛福部遞文，都沒得到回應，但在立院「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，基層醫師希望，至少給予比照流感疫苗供費注射為「疫苗處置費100元、院所行政費用150元」，部長陳時中也表示「遵照辦理」，最後還是一毛都沒增列，簡直是藐視立院決議，讓醫師情何以堪。

醫療協會呼籲盡速與疫苗處置費給付給院所，以提振士氣，全心力拼疫苗覆蓋率，早日達成群體免疫的目標。