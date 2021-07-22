韓國鋼鐵大廠浦項鋼鐵（POSCO）22日（周四）公布，拜工業需求強勁、鋼鐵價格飆漲提振收入所賜，上季獲利創新高紀錄。

財報揭曉後，浦項鋼鐵股價勁揚2.7％，韓股大盤約上漲1％。

上季（4到6月）營業利益達2.2兆韓元（約19.1億美元），與該公司本月稍早預期相符，略高於分析師預估的2.1兆韓元。上季營收成長33％至18.3兆韓元。

全球產量第六大的浦項鋼鐵並調升2021年營收目標，由32.8兆韓元上修至37兆韓元，表示供應吃緊將持續至年底，尤其是國內市場。