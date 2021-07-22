租屋族有無紓困？內政部：還在蒐集意見 13:172021/07/22 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部次長花敬群 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內自5月爆發疫情至今，不少民眾生計受影響，外界也關注是否有租屋相關紓困。內政部次長花敬群今日於政院線上記者會回應，還在蒐集意見。 花敬群表示，目前對租屋族的現金補助，約有12萬戶，包租代管大概是2萬戶、直接興建社宅大概也是2萬戶，累積起來大概有16萬戶，目前還在蒐集各方資訊跟意見。 花敬群說，過去紓困是針對所得減少的方向，未來是否要針對特定消費需求減少的對象做紓困，會再來研究，若有可行方案，會跟政院討論。 北市舉債80億自購疫苗有譜？傳將透過3管道下手 振興券到底發不發？行政院回應了 #紓困 #花敬群 #租屋 #紓困 #補助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營網軍殺紅眼？黃敬平爆：府院已控制不住他們到處亂咬 14:372021/07/22 政治 想打AZ疫苗的人一夕暴增？數據看「混打說」奏效 網友最想等這疫苗組合 09:262021/07/22 生活 愛心待用餐陪您度難關 林敏霖：民進黨不做國民黨帶頭做 15:122021/07/22 生活 桃園新街溪驚見浮屍手腳慘遭截肢 死者家屬：2天前還在住院 14:192021/07/22 社會 6月薪資腰斬注意！ 全時勞工生活補貼第二階段明起跑 14:212021/07/22 財經 江啟臣發愛心便當：紓困要救急 政府還在躊躇 13:592021/07/22 政治 李芷婷當實況主賺百萬 嘆被電慘了 04:102021/07/22 娛樂新聞 影》政院拍板 7月不採夏季電價 這些狀況除外 10:542021/07/22 政治 幫打疫苗還被罰 基層醫：中央請客診所買單「根本搶劫」 13:152021/07/22 生活 要陳時中下台聲音不絕於耳 賴士葆揭民進黨力挺到底原因 13:032021/07/22 政治 力挺萬華商家 柯拍板紓困加碼1成 04:102021/07/22 地方新聞 政治熱門新聞 藍營2大咖按鈴告發陳時中後 最新民調一面倒 - 政治 北市8立委最新民調 最後一名是他 名醫驚：選民醒了 - 政治 東奧代表團總領隊留言嗆選手確診活該 郭正亮脫口一句 - 政治 最新政黨民調曝光 他斷言：2022這個黨要小心了 - 政治 戴資穎遭出征是因「不識相」 羅智強：扯破蔡英文國王的新衣 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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