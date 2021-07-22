國內自5月爆發疫情至今，不少民眾生計受影響，外界也關注是否有租屋相關紓困。內政部次長花敬群今日於政院線上記者會回應，還在蒐集意見。

花敬群表示，目前對租屋族的現金補助，約有12萬戶，包租代管大概是2萬戶、直接興建社宅大概也是2萬戶，累積起來大概有16萬戶，目前還在蒐集各方資訊跟意見。

花敬群說，過去紓困是針對所得減少的方向，未來是否要針對特定消費需求減少的對象做紓困，會再來研究，若有可行方案，會跟政院討論。