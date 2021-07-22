劉廷恩的《 台灣的臉 張張耀眼》榮獲109年全國學生美術比賽平面設計類甲等。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

已被錄取台中一中美術班的陳彥甄 《人像》是將自己喜歡的偶像創作在作品上。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

林曉慧的 《卸不掉的無盡包袱》描繪學生承受著升學壓力的痛苦。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

梁苓梅《無形的攻擊》描述感概明星因為網路霸凌而不惜結束自己生命而惋惜。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

廖旻燦的《負擔》描述人們背負著各種生活壓力，無法喘息。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

蔡旻諭的作品《歿路殺機》關心野生動物在人類「路殺」的恐懼。（台中港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

疫情三級警戒下，台中市藝文場館逐步「穩健式解封」，港區藝術中心即日起至7月25日推出「如膠似柒—四箴國中美術班畢業成果展」，創作展現各種關懷。蔡旻諭的《歿路殺機》關心野生動物在人類「路殺」的恐懼；梁苓梅《無形的攻擊》描述感概明星因網路霸凌，不惜結束自己生命而惋惜， 67件作品歡迎民眾上網或撥打電話預約參觀時段。

港區藝術中心表示，四箴國中美術班到港區藝術中心辦理畢業美展，因新冠肺炎疫情關係一直延後，好不容易因疫情暫趨緩得以展出，雖然檔期縮短，但讓大家欣賞到美術班同學，3年所學的美學理論與表現技巧創作而成的精湛作品。

「如膠似柒—四箴國中美術班畢業成果展」，展出作品類別以水彩、水墨、素描為主，題材廣泛，從每個人的生活經驗、心情體悟，到周遭的自然美景、人文關懷，乃至抽象意象、信仰理念，皆傳遞出天真爛漫的年輕生命對未來的憧憬期待，以及對藝術的熱愛。

蔡旻諭的作品《歿路殺機》關心野生動物在人類「路殺」的恐懼；梁苓梅《無形的攻擊》描述感概明星因為網路霸凌而不惜結束自己生命而惋惜；林曉慧的《防疫者聯盟》描繪防疫國家隊化身漫威的「正義聯盟」，守護著國人的健康。

四箴國中校長林瓊惠指出，本屆美術班同學的畫作整體風格，展現出自我對藝術的熱愛與初衷，透過學校老師們的認真教導，不僅在畫藝上持續精進，同時得以進一步拓展人生的視野，在自我學習的人生之路上增添了豐富多元的色彩。

港區藝術中心表示，為落實防疫，館舍採「預約制」開放參觀，每個參觀時段2小時，各時段容留人數不超過100人，請民眾到中心官網(www.tcsac.gov.tw)線上登記，或撥打2627-4568轉分機9電話預約。同時，現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾也請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並全程佩戴口罩，參觀時也需依照中央疫情指揮中心規定，維持1.5公尺以上社交距離。此外，為了提供安全優良的藝文環境，每個參觀時段結束後，工作人員均會進行場地和設施消毒，讓民眾安心看展。