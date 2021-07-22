大觀國中職探中心攜手莊敬高職與南強工商，與知名街舞老師李羽信合作，今年開辦「舞力全開」育樂營活動，線上帶動學童展開舞蹈課。(新北市教育局提供／李侑珊台北傳真)

疫情讓教學幾乎全轉至線上，學校各科老師們如今彷彿直播主，以網路直播或以預錄方式授課。線上教育平台「Snapask時課問」調查高中生參與網課的人數比例，發現在疫情期間更是暴增 280％。

時值暑假期間，為了讓學子學習進度不落後，並鼓勵多元自主學習，新北市教育局的作法是推出「新北暑假不打烊」學習網站，在7月19日至8月13日每天推出「學力PLUS」、「名師來解盲」、「大師教寫作」及「線上駐校藝術家」等共80堂國中線上課程，由新北市30位名師預錄或是在YouTube直播課程，內容包含基礎學科、國中會考寫作趨勢以及實作藝術品等課程。

參與「名師來解盲」課程的新泰國中數學老師劉繼文表示，線上直播教學已是每位老師必備的基本工夫，也是未來的學習趨勢，為了在第一時間解決學生的疑惑，透過直播讓新北市所有國中生上線討論及分享，是疫情時代最好的學習方式。

作文名師依智麒則是以直播開課，並從國中會考寫作決勝三部曲，分析國中會考、大學學測、大學指考、四技二專統測的寫作測驗閱卷標準，從評閱老師的角度換位思考，讓學生深入了解寫作的訣竅，未來會考有機會一舉拿下6級分。

除了學科教學，新北市教育局也推出「新北超前職探數位體驗學堂」，為國中小職業試探營隊共開設89梯次，免費提供2238個學習名額。

其中包含大觀國中職探中心攜手莊敬高職與南強工商，共同開設藝術職群課程，也引進業界資源，與知名街舞老師李羽信合作，今年開辦「舞力全開」育樂營活動，從基礎的體能練習、節奏感訓練及基礎律動到進階的編舞教學，流行與基礎兼具的教學方式，深獲學生喜愛。

至於補習教育方面，專司線上教育的「Snapask時課問」則是在年初便斥資超過3億台幣，投身國、高中學科內容，釋出「應援高中生」免費問到飽方案，同樣免費的國英數線上課程「進度攻略班」，讓學生不僅能拍照問題上傳 系統 即時，找到線上家教解惑、釐清學習盲點，更能透過 各科概念短影片的解說，再次加強學習印象，達成一站式的學習體驗，讓全台學生即便停課也不擔心課業落後。

Snapask時課問幕僚長蘇詩涵指出，在無法前往學校、補習班，也不確定何時重返校園的情況下，申請「應援高中生」方案的人數在短時間內增長280％。

蘇詩涵也提到，大學指考即將登場，特別是高三考生的課輔需求更強烈，因此邀請到更多位具備專業教學經驗的國英數老師拍攝影片，課程不僅包含學科重點概念講解，更納入考試經典題型剖析。