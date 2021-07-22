昨（21日）台北市信義區的CITYLINK松山壹號店在臉書官方粉絲頁上公告，今日（22日）起1到2樓自主停業1日，而24日前3樓則自主停業3天，停業期間將進行內部清消，而CITYLINK也僅表示因商場收到衛生局指示進行停業清消工作，目前統一說明以地方政府機關發佈消息為準，現階段不接受訪問。而台北市衛生局就證實，經查後有確診個案足跡，因此請業者停業，並針對22人自主健康監測及採檢，目前結果全數陰性。

而台北市衛生局也聲明，因昨晚接獲CITYLINK松山壹號店樓管通報，3樓的無印良品員工確診，而今也已經收到桃園市疫調資料，為桃園市確診個案案15609，因此昨已再通知CITYLINK松山壹號店，今1到2樓停業1天、確診員工所在的3樓停業3天，另請店長協助接觸者員工造冊，已安排於今日上午10點疾管科及健康服務中心將至現場實地勘察，以進行接觸者匡列及安排精準採檢，當中2樓Uniqlo10人及百貨商場營業人員12人，共22人採檢全數陰性。