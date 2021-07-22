台股連4天下跌後，今（22日）在電子股領軍下翻紅，盤中一度漲逾200點，終場加權指數收在17572.33點，上漲113.54點，台積電上漲6元收在591元，聯電與鴻海都收紅順利完成填息，不過貨櫃三雄中的長榮與陽明持續下跌，盤中多次觸及跌停，終場跌逾7%，萬海收紅小漲0.63%。

台股以17482.81點開出，上漲逾24點，電子股受買盤追捧，台積電開盤漲4元以589元開出，最高曾觸及594元，最終收在591元，漲6元（或1.03%），今除息的聯電與鴻海開盤不到1小時就完成填息，聯電收在52元，漲2.8元（或5.69%），鴻海收在110.5元，漲2元（或1.84%）。

相較之下，傳產族群顯得弱勢許多，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海早盤續挫，長榮與陽明多次觸及跌停，終場長榮收在143.5元，跌11.5元（或7.42%）陽明跌13元收在140.5元（或8.47%），萬海尾盤翻紅，小漲1.5元收在240元（或0.63%）。

此外，鋼鐵股也是重災區，中鋼力守不跌，終場小漲0.10元（或0.28%），但聚亨、中鴻、大成鋼、志聯都重挫，跌幅3至8%不等。