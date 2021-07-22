鋼筋大廠豐興(2015)今（22）日舉行股東會，通過每股配發現金股利3.5元。豐興今日改選董事，並由現任總經理林大鈞當選董事長，完成第三代接班。

去年疫情肆虐全球，但受惠台商回流，且下半年起鋼價一路走揚；豐興獲利表現佳，稅後淨利約26.19億元，年增33.48%，每股盈餘4.5元，股東會中通過每股配發現金股利3.5元。

豐興指出，去年主要產品中，條線產品在去年下半年逐漸擺脫美中貿易戰及新冠肺炎疫情的影響，出現急單效應，使條線產品全年的銷售量小幅成長。此外，鋼筋市場持續受惠政府推動公共工程及台商回流建廠，國內鋼筋需求增加，加上2018年開始投產的新鋼筋工廠發揮效益，去年鋼筋銷售量成長近2成。

豐興去年主要產品銷售數量含半成品163.6萬噸，較前年增加9.23%，營收273億元，年減1.58%，受惠鋼價上漲，營業淨利31億元，年增47.96%。每股淨利4.5元，優於前年的3.37元。

豐興今股東會改選董事，選出董事13席，含獨立董事3席，任期為3年；當選董事並推舉林大鈞接任董事長，林大鈞順利當選。

創立逾半世紀的豐興鋼鐵今改選董事長，由現任總經理林大鈞當選。林大鈞是原任董事長林明儒的兒子、創辦人林文貴的孫子，完成第三代接班。43歲的林大鈞，美國波士頓大學研究所畢業，曾任豐興副總經理、總經理，接任董事長後將兼任總經理。