中央16日起開放第9類及第10類對象（即50歲以上）接種新冠疫苗，但卻有民眾檢舉，網路上流傳50歲以上沒上網預約疫苗的人，只要在指定時間內到民生國小注射站報到，並報上民進黨北市議員張茂楠的名號，就能直接打到疫苗，質疑是「特權插隊疫苗」。張茂楠澄清，是長庚醫院跟他說可以，院方則否認「是議員讓民眾誤解」。

民眾投訴，網路上流傳張茂楠傳給民眾的訊息指出「張茂楠向台北長庚醫院爭取，50歲以上（60年次以前）未上網掛號的民眾，只要在21日上午8時30分至中午12時、下午1時30分至4時，前往民生國小注射站，並攜帶身分證及健保卡，說出『茂楠議員請我來的』，還沒打到疫苗就可趕快去喔！」根本是「特權插隊疫苗」，讓辛苦預約掛號的人情何以堪？

張茂楠解釋，他是20日中午去民生國小注射站關心時，現場的長庚醫院人員跟他說「議員，發現注射的人沒那麼多，很多人不敢打AZ、想等莫德納，為衝高疫苗覆蓋率，所以可請50歲以上沒上網預約的民眾，也可來注射」。

針對民眾檢舉是特權疫苗、是否有關說？張茂楠澄清，他當初自稱是自己爭取的，「只是講好聽」，但事實上是長庚醫院跟他說50歲以上可去，即便沒他爭取、大家仍可去，他沒那麼大能力這麼做，也沒去拜託什麼高層、開特權，他只是在現場獲得訊息，強調「我沒理虧！」

台北長庚醫院院長謝燦堂反駁，院方在疫苗足量前提下，針對符合中央規定50歲以上的民眾，現場協助於醫院系統預約後施打疫苗，每天接種名冊皆會上報，絕無報特定人士姓名就可施打疫苗情況，議員傳達的訊息使民眾誤解，已有請現場人員特別注意。

北市副市長蔡炳坤表示，第一時間掌握此訊息，立即與長庚醫院與張茂楠聯繫了解，因目前中央雖開放50歲以上民眾施打，但僅有網路預約管道，導致部分不善網路者無法先預約，雙方出自好意希望協助符合資格的民眾盡快施打疫苗，導致訊息傳遞有所落差，北市府為避免再有類似情況、並協助未能網路預約的民眾也能施打疫苗，今將公布數位落差專案。