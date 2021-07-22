有人評論2024總統大選，台北市長柯文哲可以拿600萬票，柯文哲22日以電影「武狀元蘇乞兒」為例，他表示，電影最後皇帝問丐幫勢力大，當皇帝怎麼會安心，丐幫幫主說勢力有多大是看皇帝，如果每個人都安居樂業，就不用去當乞丐，今天民進黨幹得好好的，哪裡需要一個反綠聯盟。

外界認為柯文哲將參選下一次總統大選，柯文哲接受節目《新聞不芹菜》專訪，今播出時指出，只有不選才需會告訴大家，他說要選也是每天照常過日子，沒有做什麼改變，已經想通了不必扭曲自己，人是這樣，活在世界上寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟，每次講話人家都不相信，當過17年台大外科加護病房主任，每天看人抬進來抬出去，心存善念盡力而為，不要為了一個目的太扭曲自己，也不會幹這種事。

面對有人評論在總統大選可拿下600萬票，柯文哲表示，不要想太多，以前常講「武狀元蘇乞兒」電影，最後皇帝問丐幫勢力大，當皇帝怎麼會安心，丐幫幫主說勢力有多大是看皇帝，如果每個人都安居樂業，就不用去當乞丐。

柯文哲強調，今天民進黨若幹得好好的，哪裡需要一個反綠聯盟，我們最大敵人就是自己，「我自己的一個缺點，常太率性，不高興就罵人，要選總統的人不能這麼率性，但算了，我也不需要改變自己。」

先前總統大選曾傳出與鴻海創辦人郭台銘合作，未來是否還有空間，柯文哲說，這種事問題自然、水到渠成，不用煩惱3年後的事，該怎麼做就怎麼做，對他來說，朋友愈多敵人愈少，北市府最大特色從民進黨到新黨都有人，政治不必分哪一黨，合作也可以做事，在北市府給台灣政治立下一個很好的模範，不必要把別人當敵人，以服務市民為概念，他當台北市長，在議會才擁有1席民眾黨議員，但仍混得好好的，講得有道理每條都幫你做，不會說是議員王世堅就不幫你做。