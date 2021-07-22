行政院昨公布與慈濟基金會完成簽署德國BNT疫苗的捐贈契約，並透露今年第四季，和明、後年將增購莫德納疫苗3000萬劑。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，之前台灣疫苗不夠，政府一直推給大陸打壓，事實證明買莫德納就沒問題。

行政院發言人羅秉成今（22日）於行政院會後記者會表示，昨日除慈濟基金會採購德國BNT疫苗捐贈案完成簽約，政府也積極進行疫苗採購規畫，其中，昨天已完成3600萬劑莫德納疫苗簽約手續，當中希望包含莫德納次世代疫苗，數量比原本規畫3000萬劑多出600萬劑。

對此，葉元之隨即在臉書發文指出，疫苗不夠，政府之前一直推給大陸打壓，事實證明買莫德納就沒問題，那之前莫德納為何不多買一點，只買505萬劑。

葉元之稱，台灣有2300多萬人，政府之前採購的國際疫苗卻不到2000萬劑，一人打兩劑的情況下，不夠一半的人打，一直喊大陸打壓，卻不進行採購動作，如同喊芝麻開門，卻不推門，門怎麼會開，不採購疫苗怎麼會夠？

當時政府不願買足夠的國際疫苗，葉元之認為，說穿了，就是要把配額留給尚未證明有效的國產疫苗，拿老百姓的生命安全做賭注，政治防疫就是這麼可怕。許多網友也在其po文底下留言表示，「終於有個像樣的數字了，之前都幾百萬幾百萬的算什麼」、「真的是好不容易…加油啊！人民的健康要靠你們守護了」。