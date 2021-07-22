高通最新釋出穿戴式裝置領域整體願景，宣布推出全新高通穿戴式裝置生態系加速器計畫(Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program)，同時宣布Arm、步步高、Fossil、OPPO、威訊(Verizon)和沃達豐(Vodafone)等60多家穿戴式裝置產業領導企業將參與計畫。

IDC全球行動裝置追蹤研究經理Jitesh Ubrani表示，穿戴式裝置市場相較去年同期成長高達21%，且沒有放緩的跡象。隨著消費者期望擁有新的穿戴式裝置使用情境，創新的外型規格也不斷出現。智慧手錶市場發展遠遠超出了健康和健身追蹤，拓展至消費和企業區隔市場，進一步促進穿戴式裝置領域的成長。

高通技術公司產品行銷資深總監Pankaj Kedia表示，高通Snapdragon Wear平台正支援兒童、年長者和成人的智慧手錶以及寵物和配件的智慧追蹤裝置，進而帶動產業發展。高通正大幅增加於全新開發的先進晶片、平台和技術的投入，並計畫在明年推出涵蓋不同區隔市場的全新Snapdragon Wear平台。

高通技術公司持續投入發展全新Snapdragon Wear平台，透過本身獨特的混合架構方法、廣泛的軟體版本和參考設計，滿足諸多作業系統客戶多樣化的需求。

過去五年來，高通已在全球一百多個國家出貨超過四千多萬套平台，並與超過75家裝置製造商和25家以上的服務供應商合作，同時提供了250多種穿戴式產品，意即平均每周推出一種新產品。

儘管穿戴式裝置市場前景大有可為，但產業也面臨了需因應的艱鉅挑戰，故高通推出了高通穿戴式裝置生態系加速器計畫，參與者包含了裝置製造商(ODM)、服務供應商、平台參與者、獨立軟硬體供應商(IHV和ISV)以及系統整合業者，透過與OEM廠商合作，加速產品和解決方案的開發和商業化。

高通穿戴式裝置生態系加速器計畫隸屬於高通Qualcomm Advantage Network，目前開放正在開發或希望開發Snapdragon Wear 平台解決方案的公司加入，首屆高通穿戴式裝置生態系高峰會將於2021年秋季舉行。