遠傳電信今日召開股東常會，遠傳董事長徐旭東表示，目前5G用戶數已80多萬，8月底衝一下，期望可達100萬，年底5G月租型用戶滲透率希望達到25％至30％，換算起來約100多萬、不到150萬，但不能只看數量，也要同時重視營收與獲利。

遠傳去年每股盈餘(EPS)為新台幣2.56元，財測目標達成率為104％。遠傳維持穩健優渥股利發放率，今年發放每股現金股利新台幣3.25元，股利發放率達127％，連續十年股利配發率超過100％，為業界之冠。

徐旭東說，即使前陣子疫情緊張，建設腳步仍持續往前，目標第四季達到9000站基地台，站數本身不一定是涵蓋唯一指標，所以遠傳透過AI選址，每個基地台都是效益最好的。疫情也改變用戶使用行為，所以除了5G建設，我們也在持續優化4G，消費者4G＋5G體驗是我們最重視的。

尤其今年疫情加劇，徐旭東說，許多民眾希望盡量減少前往醫院，遠傳與醫院合作「通訊診療門診服務」，至今已服務超過2400人次， 遠距診療的需求持續增加發展遠距診療很重要的條件，例如核磁造影(MRI)等影像傳輸的要求非常高，5G網路可提供最準確的診斷資訊。