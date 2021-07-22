本土天王吳宗憲先前因捐贈快篩試劑，槓上新北市永和安和里長，當時他在醫院前面對鏡頭，被問是否會預約打疫苗？他打趣說：「有需要多出來的，我再最後一個打沒關係」。今(22日)他受訪承認已經接種第一劑AZ疫苗，被問副作用如何？他不改幽默本色說：「還好扛得住」。

吳宗憲上月底以通訊軟體執行長身分，宣布捐贈11萬劑快篩試劑，但因要求下載APP，引來里長鄧長安質疑有洩漏個資等疑慮，上月底他現身澄清，吐槽：「怎麼會有這麼傻的人，難道你用LINE、WeChat都不用手機號碼嗎？」解釋因軟體中有電子錢包才需要個資，並強調自己不需要作秀，「我是年收入最高的藝人，我願意為台灣做這件事，有意見嗎？」最後反嗆該里長下屆選不上。

吳宗憲接種AZ疫苗，不擔心副作用。（圖／翻攝自吳宗憲 Jacky Wu臉書）

當時媒體問吳宗憲是否已預約接種疫苗？他形容自己如電影《鐵達尼號》中的樂手，知道疫苗短缺，等大家都打了再說，並不著急，又說：「我不用，我那麼壯，有需要多出來的，我再最後一個打沒關係」，最後更高舉雙手大喊：「I Love You Taiwan」。

吳宗憲21日上午在臉書發文表示「大家一起努力加油，如果可以不戴口罩的話，那就更完美了。」吳宗憲今天中午證實去打AZ疫苗，問身體目前還好嗎？他表示：「沒問題，沒問題！」會不會擔心有副作用？他說：「不會喔，身體非常健康」。另據《ETtoday星光雲》報導，被問為何現在才打？他虧：「我又不是好心肝！」，並幽默談副作用「還好扛得住」。

有報導指出他等《綜藝玩很大》找到替補小鬼的人，就打算功成身退離開節目，他表示：「慢慢來，那是心裡的規劃。」如果真的退休後，對於未來的計畫，他說：「我會去做研發，我喜歡待在工廠。」

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