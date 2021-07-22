在台華語教師、華語文獎學金學生與無獎學金的華語學生近日撰寫「致教育部長潘文忠的公開信」，希望疫情如緩和，台灣解除三級解封，教育部可優先開放華語獎學金學生入境，並同時惠及非獎學金華語學生，能在秋季新學期開始學習。

華語生表示，原本在4月1日以為華語獎學金學生能再次入境台灣，包含更多非獎學金華語學生的其他類別境外學生，也同樣能返台，但沒想到5月本土疫情大爆發，「我們還沒能踏足台灣，就驚恐地看到疫情迅速惡化」。

華語生提到，疫情導致境外生來台求學計畫大受影響，雖然封關能夠保證台灣人的安全，但像是南韓與新加坡等同樣採取疫情封關的國家，仍然允許國際學生入境。

華語生指出，之所以決定寫信給教育部長，在於認為如果現在能允許入境，仍然有可能在秋季學期開始學習。如此獲得12個月獎學金的華語生，能夠充份利用12個月的學習時間，而在台灣已經找到工作機會的華語生，更能提早點解決個人經濟問題。

「華語學生已經等了太長時間，未來仍然持續充滿不確定性，這讓我們難以忍受。我們想要能夠沒有任何問題地開始學習，秋季學期是我們入境的理想時間」，即便各個語言中心皆提供線上教學，但華語生認為網課品質並不理想。

他們認為，既然華語生獎學金是政府頒發的，政府不應該阻礙獲獎學生「抓住一生一次的機會」，到台灣學習文化和語言。

華語生也說，教育部禁止華語文獎學金學生和非獎學金學生入境，不只影響了學生。在過去的一年，華語教師難以維生，因為語言學生數量迅速減少，很多教師正在失業，「至今所有打造台灣成為可信賴的華語教學基地的努力，將會功虧一簣。」

華語生強調，如能順利回到台灣繼續學業，一定會完全配合防疫措施，因此高聲呼籲教育部立即允許華語學生及非獎學金華語生都能在三級疫情警戒解除後，即刻入境。