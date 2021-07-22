警方查獲越南女以探親名義來台卻從事賣淫行為。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

越南女賣淫被警方查獲後，帶往醫院進行快篩，結果呈陰性。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

「少年ㄟ，要不要鬆一下！」高雄市1名75歲王姓皮條客在火車站附近巷弄拉客，不巧拉客拉到便衣巡邏警，警方不動聲色和王男談好2000元價碼，被一路帶往賓館，一進房，王男誇口賣淫的長髮越女腿長、膚質優、素質一流，抬高價碼至5000元，想狠削3000元，警方「殺價」4500元成交，越女一出現，警方表明身分，將皮條客和越女雙雙逮捕。

國內疫情嚴峻，色情業者等不及自動先解封！高市三民一警分局日前接獲檢舉，指轄區火車站河北二路附近有皮條客「移動式拉客」，警方21日凌晨以便衣巡經該處時，從事皮條客年齡75歲可當阿公的王姓老翁騎車靠近年輕的便衣警員，詢問「少年ㄟ，要不要鬆一下？」警方見皮條客自投羅網，佯裝嫖客和王男談妥2000元價碼，隨後被一路帶往附近的賓館。

進入賓館房間後，王姓老翁開口先要了500元開房費，並遊說警方：「等一下來的越南女子，皮膚白皙、身材和臉蛋都是一流，包準你滿意」，一口氣開價5000元價碼，警方假裝討價還價，雙方談妥4500元交易後，王姓老翁退出房間，隨後走進1名長髮、長腿、身材高挑的33歲越南女子，收下警方交易金額後，警方即表明身分。

越女當下嚇得不知所措，在樓下埋伏的警方則攔下皮條客王姓老翁，老翁供稱疫情期間，只靠每月領3000元老人津貼過活，又欠下數百萬元賭債，實在沒錢生活，才當皮條客；警方查出越女去年2月14日以探親名義來台，卻從事賣淫，在台已逾期居留，先帶越女至醫院快篩，結果呈陰性，訊後將她送往移民署拘留，王姓老翁則依妨害風化罪嫌送辦。