屏東出現全台首例Delta確診死亡案例！枋寮果農妻（案14816）6月27日確診收治後，病況轉劇插管治療，不料情況一直未好轉，7月21日下午不治。屏縣府稍早證實，果農妻經25天治療後不治，將協助家屬處理後續事宜。

屏縣府指出，果農妻是72歲長者，平常有糖尿病及高血壓病史，6月27日確診後，收治負壓隔離病房，但後續病況轉劇、有插管治療，不料治療期間情況沒有好轉，7月21日下午死亡，縣府將依嚴重特殊傳染性肺炎確診個案遺體處理流程，協助家屬進行後續事宜。