縱管處這幾年流放超過6000尾原生種的黑鰱、白鰱，對改善水質成效不錯，今天上午再流放白鰱3千尾。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

今再流放白鰱3千尾，魚苗放流前均已進行細菌寄生蟲檢驗，並選購3寸約8公分魚苗以防淪為其他大魚獵物。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮鯉魚潭是一個堰塞湖，潭水長期出現優養化問題，花東縱管國家風景區管理處委託東華大學進行研究並提出改善方式，自2016年起開始放流原生種黑鰱等食藻性魚類，今上午再度放流3000尾白鰱魚苗，期透過生態食物鏈方式進行改善鯉魚潭水質的評估試驗。

位在花蓮壽豐鄉鯉魚潭，其水源主要來自雨水及少量地底伏流，而鯉魚潭地區主要降雨季是夏秋的颱風季，其他季節僅有少量降雨，長時間降雨量少，使得鯉魚潭中「營養鹽」在進入後不易排出，加上早期民生用水排放等狀況，一度出現大規模魚隻死亡情形。

縱管處副處長莊名豪說，東華大學過去5年進行水質與生態調查，水質雖未呈現惡化，且最近期潭水透明度達2公尺，但就中期水質指標，也就是藻類相關指數而言，仍顯示為中養至優養。因此縱管處嘗試流放原生種食藻性魚類，希望透過生物防治改善水質。

縱管處這幾年流放超過6000尾原生種的黑鰱、白鰱，成效還不錯，今天上午再流放白鰱3000尾，魚苗放流前均已進行細菌寄生蟲檢驗，並選購3寸約8公分魚苗以防淪為其他大魚獵物，盼透過魚類吃藻類、浮游生物來改善水質。

東華大學教授黃文彬表示，從放養黑鰱及白鰱研究結果，能限制浮游植物的生物量，並且對水質有淨化作用，降低水體中的化學需氧量、總磷、溶氧量和pH值。由於鯉魚潭並沒有無人干擾的淺灘環境供黑鰱及白鰱繁殖，所以沒有放流魚苗後會大量繁衍及破壞生態的疑慮。

魚苗放流一陣子進行回補，白鰱及黑鰱的體長均大於預期成長曲線，說明鰱魚於鯉魚潭的環境適應及生長良好，縱管處將持績監測及評估其效果，作為未來擴大執行放魚苗數量而為改善鯉魚潭水質的方法。