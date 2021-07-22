飼料肉品大廠台灣卜蜂（1215）22日股東會通過109年報，EPS6.18元創歷史新高，配發現金股利4.5元優於前一年4元，同時完成董事改選；卜蜂指出，今年有望穩定發展，其中在台加工肉品持續深耕，新增乾式肉蛋加工品，且雲林自動化飼料廠雖受疫情衝擊有些延遲，預計下半年有望投產，成為新成長動能。

卜蜂指出，2020年台灣由於防疫措施奏效，經濟受影響程度遠低於其他國家，出口及內需表現穩定；台灣卜蜂在產銷費用管控、育種管理、家禽家畜飼養育成率、種雞產蛋率、品牌經營、行銷實體通路及電子商務通路開拓等各項經營指標都較往年進步，整體合併營收221.89億元年增4.8%，稅前淨利達20.49億元，每股稅後盈餘6.18元，創歷史新高。

卜蜂營收三大來源包括飼料事業占34.1%、農畜牧事業占43.8%、消費食品事業占22.1%，去年飼料事業因養殖需求降而稍有下滑4.2%，農畜牧事業仍有增長8.7%，而消費食品則強勢增長13.1%，主要還是受惠宅經濟食品需求旺所致，今年台灣五月爆發新一波疫情，至今帶動上半年合併營收達118.28億元，年增10.86%。