今年5月以來新冠肺炎本土疫情嚴峻，勞動部公布的6月失業給付情況，初次認定申請件數來到7684件，不僅是今年的新高，更是去年10月以來的新高；初次認定核付人數也是今年3月以來新高。

就業保險法規定，被保險人於非自願離職辦理退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上，具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構辦理求職登記，自求職登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練，經核定確認符合請領失業給付資格，而失業給付初次認定核付人數，就是首次領取失業給付之人數。

據統計，去年爆發疫情以來，初次認定申請件數去年高峰落在去年5月，有1萬4124件申請，之後慢慢降低。但今年受到疫情影響，各項防疫管制措施加嚴，經濟活動急凍，直接影響勞動市場，初次認定申請件數從疫情以來的低點、今年5月直接新增2300多件，來到7684件，為今年新高。