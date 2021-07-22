因應疫情影響，高雄市政府整合LINE熱點推出「高雄好家載」外送平台，以協助店家、小黃運將度過難關，市府今（22）日再加碼「時時送」，即日起每小時抽出100組199元互助碼，且指定店家滿額199元即免運！昨（21）日開放登錄至今，一天內就吸引近萬名市民當早鳥搶好康，越早登錄機會越大！

高市府表示，即日起至8月10日為止，連續20天的上午9時至下午6時的整點，都將送出100組199元的「防疫互助碼」，共計將有2萬名幸運兒獲得加菜金。越早加入高雄市政府官方LINE帳號，並登錄基本資料，就越有機會能獲得防疫互助碼，現賺199元！

開放登錄首（21）日，即吸引近萬高雄市民登錄，活動於今日啟動，每日抽出1000組199元「防疫互助碼」，平均10人就有1人得獎。得獎者可於5天內至LINE熱點「高雄好家載」，點選 「時時送199元 合作店家 點我訂購」 專區，訂購外送美食單筆滿199元，並於備註欄輸入防疫互助碼，就能享受優惠！

完成訂購後隔日起5個工作天，LINE Pay Money儲值金199元回饋就會直接儲值至個人的LINE Pay Money帳戶中，儲值金不僅可持續訂購「高雄好家載」平台的餐點、生鮮蔬果及生活百貨等，也可用於高雄地區大眾運輸乘車碼扣款搭乘，甚至可至支援Line Pay Money支付的店家消費。

高市府也特別提醒民眾，記得先開通LINE Pay Money帳戶，才不會錯過領獎機會，更可享受電子支付的便利生活！

此外，市府同時宣布指定店家滿199元享1.5公里免運優惠，活動至8月15日23時59分為止，鼓勵民眾在家安心防疫、聰明消費，在品嚐高雄美食之餘，更能幫助商家與計程車司機共度難關，打造三方互助共贏。以上詳情請至高雄市政府官方臉書「高雄一百」查詢。