機組員「3＋11」防疫規定被視為疫情破口，國民黨基隆市議會黨團提及，立委蔡適應在立院會議反對公開會議紀錄，幫政府隱匿錯誤決策，要求蔡當一回吹哨者，否則就是包庇疫情真兇的同路人，對此，蔡適應表示，調查已陸續展開，相信真相會水落石出，並呼籲現階段應以防疫為重。

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗指出，民進黨在立法院封殺公開3＋11會議紀錄提案、護航高端疫苗不需經三期實驗，一直到高端疫苗審查不錄影，顯示民進黨無視疫情嚴重，只想隻手遮天企圖掩蓋施政的無能，而立委蔡適應更是國會監督失能的幫兇。

對此，蔡適應回應說，「3＋11會議紀錄」立法院已在6月舉行臨時會，各黨團達成共識由行政院成立調查小組，且須將書面報告提供至立法院，此外，監察院也有監委申請調查，調查都會陸續展開，在權力分立體制運作下，相信會讓真相水落石出。

至於國產疫苗緊急使用授權（EUA）審查，蔡適應表示，各黨團臨時會也有通過決議，衛福部會在審查結果出爐後2周內將會議記錄去識別化後公布，他說，此時還有一家國產疫苗正在進行審查，由於審查內容有所關連，一直要求公布紀錄，對於嚴謹的程序來說不是好事。

最後，蔡適應說，基隆的疫苗獲撥狀況在全國名列前矛，第一劑疫苗人口覆蓋率更是排名全國第二，僅次於台北市，顯見在政府與民間齊心合作下，大家對於防疫的付出有目共睹，希望國民黨此時少點政治口水，一同為市民回復正常生活。