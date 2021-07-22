前100位報名者可獲高捷輕軌少女隊周邊禮包。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

參加高捷亞洲線上親子夏令營活動，前100名可獲贈高捷輕軌少女隊相關商品。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

因應微解封，高雄捷運公司今夏推出「亞洲線上親子夏令營」，讓親子宅在家也可用手機學影音拍片、玩桌遊益智互動遊戲，跟著故事裁縫師學當編劇做動畫，夏令營7月31日開跑，即日起，報名就送貝多芬250週年紀念參觀券，前100名贈送高捷輕軌少女隊周邊禮包。

高雄捷運公司因應疫情微解封，將原本的「高捷好小子夏令營」轉為線上親子互動遊戲，和傑迪斯整合行銷公司共同研發設計「亞洲線上親子夏令營」，讓親子可跟著貝克大叔學手機影音拍片，和精遊趣執行長江孝昇玩桌遊益智互動遊戲，體驗緯育wikidue研發團隊用故事裁縫師編劇本做動畫，親子宅在家不無聊還可動動腦。

高捷公司表示，亞洲線上夏令營將在7月31日開跑，線上學習課程從上午10時到下午6時，心靈疫苗適用對象為國小高年級和國中生，活動費用防疫價3000元，早鳥85折優惠價為2550元。

高捷表示，只要報名線上夏令營就送貝多芬250週年紀念參觀券，還可參加抽獎，有Google Nest Audio Switch Airpods max iPhone等大獎，緯育Wikidue並提供兩名免費完整版價值5999元的課程，專心上課就有機會抽中大獎！前100名報名者可獲高捷輕軌少女隊周邊禮包；報名網址：https：／／reurl.cc／YOGyKD。