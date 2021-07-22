台南市議員謝龍介結合赤嵌文教基金會，22日起一連5天於安南區發放1至3款低收弱勢戶愛心防疫便當，每日2000份，將發放1萬份。國民黨主席江啟臣也到場發放，他說，紓困要救急，許多老百姓下一餐都沒著落，政府不知還在躊躇什麼？
江啟臣說，今天與赤崁文化基金會跟地方黨部一起關懷弱勢，因疫情關係，這次關懷弱勢發送愛心便當和過去很不一樣，一些受影響民眾以前未必需要被幫助，但因疫情衝擊，有人生活、三餐都出問題。
他說，現在失業率4.11％是近年新高，無薪假3萬多人、登記失業的就有50萬人，相當嚴重。他強調，國民黨早在6月初就建議暫緩電價，政府喊半天卻只決議暫緩6月，7月也不知是否暫緩，他再度呼籲，凍漲油電、發現金是最基本紓困，政府要做百姓需要的事。
為此，國民黨中央黨部也和22縣市黨部、民眾服務社，募集資源結合全台215個店家，發起愛心待用餐活動，發送愛心便當給有需要的民眾，每日1萬分餐點，「現在是台灣人民最需要的時候，也是最團結的時候。」
謝龍介說，日前捐100萬元給台南市政府幫助弱勢學童，不用擔心餓肚子，今天再結合赤崁文教會，在他與童小芸位於安南區海佃路二段的聯合服務處，今天起一連5天發送關懷防疫愛心便當活動，每天2000個便當。
謝龍介說，「最強菜農」林佳新也提供蔬菜，現場烹調，每天做多少算多少，幫助大家度過最困難的關頭，希望疫情趕快過去，政府趕快讓經濟復甦。
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