國民黨主席江啟臣(左二)與副祕書長謝龍介(左一)等人今天在台南發送愛心便當。(曹婷婷攝)

謝龍介與台南市北區里長聯誼會長北區里長聯誼會長童小芸聯合服務處，結合赤崁文教基金會今起一連5天發送愛心便當。(曹婷婷攝)

台南市議員謝龍介結合赤嵌文教基金會，22日起一連5天於安南區發放1至3款低收弱勢戶愛心防疫便當，每日2000份，將發放1萬份。國民黨主席江啟臣也到場發放，他說，紓困要救急，許多老百姓下一餐都沒著落，政府不知還在躊躇什麼？

江啟臣說，今天與赤崁文化基金會跟地方黨部一起關懷弱勢，因疫情關係，這次關懷弱勢發送愛心便當和過去很不一樣，一些受影響民眾以前未必需要被幫助，但因疫情衝擊，有人生活、三餐都出問題。

他說，現在失業率4.11％是近年新高，無薪假3萬多人、登記失業的就有50萬人，相當嚴重。他強調，國民黨早在6月初就建議暫緩電價，政府喊半天卻只決議暫緩6月，7月也不知是否暫緩，他再度呼籲，凍漲油電、發現金是最基本紓困，政府要做百姓需要的事。

為此，國民黨中央黨部也和22縣市黨部、民眾服務社，募集資源結合全台215個店家，發起愛心待用餐活動，發送愛心便當給有需要的民眾，每日1萬分餐點，「現在是台灣人民最需要的時候，也是最團結的時候。」

謝龍介說，日前捐100萬元給台南市政府幫助弱勢學童，不用擔心餓肚子，今天再結合赤崁文教會，在他與童小芸位於安南區海佃路二段的聯合服務處，今天起一連5天發送關懷防疫愛心便當活動，每天2000個便當。

謝龍介說，「最強菜農」林佳新也提供蔬菜，現場烹調，每天做多少算多少，幫助大家度過最困難的關頭，希望疫情趕快過去，政府趕快讓經濟復甦。