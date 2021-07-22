因股市飆升、流動性增加，以及對這個受惠於新冠疫情的產業興趣大增，今年全球創業投資（venture capital）金額創下新高記錄。

根據Refinitiv提供的數據，截至2021年7月19日，全球創投基金投資總額達到2687億美元，遠超出前一年同期的2512億美元。

數據顯示，在這些交易中，以軟體、電子商務、數位醫療保健和金融科技公司占大多數，在疫情期間，這些公司的產品和服務需求強勁。

新創公司員工股權規畫服務商Secfi營運長Jaime Moreno表示，防疫封鎖和消費者行為改變，引燃數位新創公司的增長，讓投資人的胃口變得更大。

後期的新創公司吸引大部分資金，創投公司投入了1953億美元，約佔其總投資額的73%，而早期新創公司僅獲得734億美元。

天使投資平台Propel X執行長Swati Chaturvedi表示，創投資金持續流入後期的新創公司。他並表示，創投公司坐擁大量的「乾火藥」（dry powder，已募得但尚未投資的資金）。

根據Refinitiv數據，美國創投基金今年上半年籌集700億美元，較去年同前成長65%。亞洲和歐洲創投基金分別籌得161億美元和82 億美元，均遠超出2020年。

Fuel Venture Capital常務董事Jeff Ransdell表示，今年全球創投投資額創紀錄，是創意經濟成為合法資產類別，以及投資人知道他們需要分配的結果。

上個月創投公司Accel透過三個新的投資基金募集逾30億美元，用於支持美國、歐洲和以色列的公司。

自2019年以來，10家Accel曾投資過的公司已經上市，包括雲端即時通訊軟體公司Slack、約會軟體公司Bumble、機器人流程自動化軟體公司UiPath、電腦安全技術公司CrowdStrike和英國線上點餐外賣公司戶戶送（Deliveroo）。