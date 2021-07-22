台灣民眾政黨支持度民調出爐，政治大學選舉研究中心（選研中心）20日公布政黨偏好最新民調，截至今年2021年6月為止，當問到「請問您認為您比較支持哪一個政黨？」時，國民黨支持度為18.7％、民進黨獲31.4％、台灣民眾黨則是4.1％，另有44.4％的民眾採中立或不表態。若與前一年相較，民進黨和民眾黨支持度均下降，僅國民黨出現回升。

政治大學選舉研究中心20日公布台灣民眾政黨偏好最新民調。(圖/翻攝自 政大選研中心網站)

該民調顯示，民進黨雖在7大政黨中支持度最高，但若與前一年支持度相較，支持度卻是從34%下降至31.4%，民眾黨支持度亦從4.9%下降至4.1%，時代力量從2.4%下降至1.0%，親民黨則是從2016年之後就一路下滑。值得注意的是，國民黨則是從17.0%小幅提升至18.7%。顯見國民黨在黨主席江啟臣領導下，支持度出現回升跡象。但中立未表態民眾的比例，也從40.9%上升至44.4%。

政治大學選舉研究中心也針對「關於臺灣和大陸的關係」，進行統獨立場調查，在希望「兩岸維持現狀以後再決定者」比例達28.2％，希望「永遠維持現狀者」為27.5％，傾向「偏向獨立」者為25.8％，而「偏向統一」者有5.9％，「盡快獨立」為5.6％，「盡快統一」則有1.5％。該民調顯示，認同「永遠維持現狀」和「以後再決定」的比例偏高，為目前台灣主流的民意。此外，調查亦顯示，認同自己是台灣人的比例達63.3％，認同自己是中國人者為2.7％，但同時認為自己兩者都是的比例亦達到31.4％，未表態則為2.7%。

該份民調係由《政治大學選舉研究中心》，負責問卷設計、調查、統計抽樣分析。調查範圍為1992年6月到2021年06月，調查方法是以「電話簿抽樣法」進行，以台灣地區(不含金門、馬祖)年滿20歲以上成年民眾為調查對象；以該年度「中華電信住宅部電話號碼簿」為母體清冊，依據各縣市電話簿所刊電話數佔臺灣地區所刊電話總數比例，決定各縣市抽出之電話個數，為求完整的涵蓋性，再以系統抽樣法抽出各縣市電話樣本後，隨機修正最後二碼及四碼，以求接觸到未登錄電話的住宅戶。電話接通後再由訪員按照戶中抽樣的原則，抽出應受訪的對象進行訪問。為使樣本結構與母體結構更符合，本研究對樣本的分佈特性使用多變數反覆加權法（raking）進行加權。其中性別、年齡、教育程度及地理區域之權值，是依據內政部所出版「中華民國臺閩地區人口統計」。